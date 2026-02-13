Инцидент в Източнокитайско море: Япония е задържала китайски кораб

Японските власти съобщават, че са заловили китайски риболовен кораб, който се е опитал да избяга, когато му е било наредено да спре за проверка. Това може допълнително да засили напрежението с Пекин, съобщава BBC.
Според агенцията по рибарство на страната, лодката е била в изключителната икономическа зона на Япония край префектура Нагасаки в югозападната част на страната, когато е била прихваната, а капитанът ѝ е бил арестуван в четвъртък.
„На капитана на кораба е било наредено да спре за проверка от инспектор по рибарство, но корабът не е изпълнил заповедта и е избягал“, съобщи агенцията по рибарство.
Задържането е първият път от 2022 г. насам, в който агенцията е заловила китайски риболовен кораб. Китай все още не е реагирал на изявлението на Япония.