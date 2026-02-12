Проговори Валери: Сексуалните посегателства от Калушев започнаха, когато бях на 15 г. ВИДЕО

Четири пъти Валери е разпитван от полицията за Ивайло Калушев. Два от тях са след трагедията "Петрохан". Това разкри самото момче пред BIRD. По-рано днес бяха публикувани показанията му. Вчера пък майка му, София Андреева, даде интервю, в което заяви, че именно сина ѝ е алармирал за сексуални контакти от страна на Калушев с малолетни, а самият той е твърдял, че е жертва. Тя обаче категорично заяви, че не му е вярвала.

"Свързах се първоначално с ГДБОП около 2022 г.. защото имах опасения, че това, което се е случило с мен, може да се случва и с Николай, който понастоящем вече е починал", сподели вече 31-годишният мъж. “Щеше ми се да се направи разследване и да се предотврати, ако нещо се случва."

Още през 2022 г. Валери дава подробни сведения за живота си с Иво Калушев, за сексуалните си взаимоотношения с него, които са започнали когато е бил на 15 години, както и за огромни дарения, които е превеждал на своя гуру и приближените му.

"Исках да предпазя себе си, за да не изтече тази информация предварително, преди да са направили разследване. Да не достигне до Иво Калушев, което впоследствие се оказа, че се е случило. Аз се страхувах от него…., да не намеси други хора…може би дори за живота си, бих казал", признава Валери в интервюто. " Опасявах се това заявление да не достигне до майка ми, за да няма изтичане на информация до Калушев, с който тя беше изключително близка и най-вероятно тя ще му каже и той ще вземе мерки за прикриване".

Вчера Андреева заяви, че Калушев е знаел за сигналите срещу него, още преди да е извикан на разговор. Той я призовал да "овладее сина си".

Валери не отрича, че редовно е пушел марихуана, но не се определя като наркозависим, както заяви майка му София.

"Наистина не бях тръгнал по хубав път, но да бъда изкарван все едно съм бил на прага на лудостта, или абсолютно окаяно човешко същество, това просто не е така", твърди той.

Още когато е 12-годишен майка му е предлагала да го запознае с Калушев, той обаче отказвал. Три години по-късно се оказва едно от първите деца, заживели в компанията на самопровъзгласилия се гуру, за да "се спаси от лошите навици".

Сексуалните взаимоотношения на тийнейджъра с Калушев започват още в Краево, малко село в Софийска област, където той живее с гуруто и най-приближените му - Невена Илиева и Деян Илиев.

Към момента и двамата не са говорили публично. За Невена Илиева се знае много малко, може да бъде видяна на снимки от Мексико във Фейсбук, а според различни източници, както и според вече закрития сайт на движението на духовната общност Skydharma, Илиев е един от най-близките хора на Калушев и негова дясна ръка.

По спомени на Валери, тогава той е бил на 15 или 16 години, като преходът към сексуалните посегателства, макар и те да са били ненасилствени, минава през хипнотерапевтични сеанси и разговори за сексуалността. Младежът разказва, че е бил сниман от Калушев в интимни ситуации и е виждал и снимка на друг човек от групата.

Според младия мъж, е твърде възможно и приближените на Калушев да са знаели за техните взаимоотношения, докато е бил дете, особено, когато са пътували заедно на яхта през Атлантическия океан.

"Мен ме беше много срам и винаги гледах да го прикривам, докато на него [Калушев], като че ли не му пукаше толкова. Според мен те може би са знаели", каза той. "Той беше мъж в зряла възраст и дори го възприемах като бащина фигура в началото. Колкото е да е гнусно в контекста на всичко, което се случи след това."

Според Валери, семейството му е закупило къщата а Краево, където около половин година живее с Калушев и хората от най-близкия му кръг. Семейството му, което има успешен бизнес, прави многобройни дарения, които в общността се наричат "приношения", с които закупуват лодка и имоти в Мексико. Майка му София също призна, че е била сред донорите на Калушев. По думите на Валери, семейството му е дарило над един милион лева на Калушев и приятелите му. Когато младежът навършва 18 години, пътува до България, за да източи спестовните сметки, заделени за образованието му.

Склоняването към даряване също минава през процес на манипулации и някой път даже и натиск. Така, другите членове на групата също продават коли и имоти, за да "допринесат". "Всеки, каквото имаше, го продаде", разказа Валери.

"За мен това определено е секта, сега вече като мина известно време и се дистанцирах от тях, за мен това е ясно".

Той и не отрича, че Калушев е бил изключително добър спелеолог и гмуркач, но смята, че около бизнес успехите на "сектата" е бил "раздут балон".

"Заблудата винаги е била че дейността на Diving Mexico e изключително успешна и се изкарват пари… Истината е, че тогава не правехме кой знае какви курсове, особено за хора извън близката общност. Реалните клиенти, които сме имали, като изключим разни българи които са идвали покрай спиритуалното или планинските кръгове или други хора, които са идвали на гости… се броят на пръсти", категоричен е младият мъж.

В Мексико "сектата" не се е занимавала с природозащитна дейност. Валери си спомня за масова сеч в имотите им с цел строеж, както и за случай, в който са избили прилепите от подводната пещера, която развиват като туристически обект.

"Аз лично ги горих на клада", заяви той.

Валери си спомня, че още в къщата в Краево е виждал оръжия, скрити в тайници.

"Когато го попитах [Калушев] за тези оръжия, той каза, че те са със заличен номер. Аз тогава не разбрах какво значи това. Той каза: за защита. Бих казал, че винаги е имал едно увличане към техника, оръжия и този тип неща. Като цяло доста неща тогава са ми правели впечатление, които сега си ги обяснявам с това рейнджърство, в което е прераснало."

Валери разказва, че влошаването на отношенията му с Калушев е продължителен процес, свързан отчасти и с постоянното склоняване към дарения от семейството му. По думите му е имало чести скандали, като в един момент той е почнал да се самонаранява.

"Но конкретно за Ники, още с идването му на мен започна да ми светла лампичка в главата и аз започнах да питам дали това, което с мен се случва, той [Калушев] не го има предвид и за Ники в сексуално отношение. Той беше изключително малък", споделя бившият "ученик".

По негови спомени, "ламата" му отговаря, че на детето "ще му се помогне" и го обвинява в ревност.

"Аз наистина усещах и завист, и ревност. Той [Николай Златков] много бързо се превърна в нов фокус. Знам колко е болно това, защото най-вероятно с него се случвало същото, като с мен"., казва той.

"За Ники ми е най-тъжно, защото той никога не е имал нормално детство", категоричен е мъжът.

Днес Валери води пълноценен живот, има постоянна работа и приятелка. Според разказа му, през 2025 г. с него се свързва и бащата на полубрата на Николай Златков, който се притеснява за второ си дете, също изпратено в хижата в Петрохан. Двамата водят комуникация онлайн и Валери свързва притесненият родител с органите на реда.

"Искам да изкажа съболезнования на всички близки на покойните. Искрено съжалявам за децата и чувствам, че трябваше да направя повече и по-скоро. И че държавата трябваше да направи повече. Особено предвид това, че те знаеха, че там се случват нередности", каза той.