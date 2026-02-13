Почти четири години след началото на конфликта, създателят на криптовалутата Ethereum Виталик Бутерин заяви подкрепата си за Украйна, наричайки войната "престъпна агресия", а не "сложна ситуация, в която и двете страни са се държали лошо".

"Скоро ще се навършат четири години от началото на пълномащабното нахлуване на Руската федерация в Украйна. Гледам на това от различни гледни точки: роден съм в Русия, но съм израснал в Канада. Следях руската политика в интернет през цялото време, дори изпратих биткойн на Навални, но не се ангажирах твърде много. Руската опозиция е в застой - хората са напуснали Русия и тихо работят за дарения. Подкрепям Украйна. Тази война е престъпна агресия, а не "сложна ситуация, в която и двете страни са се държали зле", разсъждама Бутерин.

По думите му съществува мнение, че на Русия не е даден шанс да влезе в демократичния свят през 90-те години.

"Но НАТО започна да расте само защото Русия водеше войни и държавите се страхуваха от него. "Мръсната игра" не може да оправдае едностранния ад от 2022 г. Путин каза, че иска да защити Донбас, но нападна цяла Украйна. Армията на Руската федерация атакува хуманитарни цели. Украинската армия не атакува цивилни, а военна инфраструктура. Тръмп и Ванс се държат като свине, но дадоха шанс на Путин да приеме мира и да изглежда като герой. Но той не се възползва от него. Не ни е нужен мир с него, а с руското общество. Путин е дяволът, а руският народ не е нито ангел, нито дявол. На Путин може само да се помогне да скочи от балкон. След това трябва да помогнем на най-малко "канибалистичната" фракция в Руската федерация да спечели вътрешната "игра на тронове", коменитаро ще създателят на криптовалутата.

Той си задава въпроса "Как ще изглежда "красивата Русия на бъдещето"?"

"Понякога изглежда погрешно да се мисли за това, защото Русия убива украинци всеки ден. Но в дългосрочен план най-солидната гаранция за сигурност е, че Русия не заплашва никого. В идеална и мирна Русия на бъдещето, точно както в работата на опозицията днес, трябва да се прилагат идеите за децентрализирана политика. В краткосрочен план Украйна се нуждае от помощ за постигане на прекратяване на огъня. Само тогава може да мисли за това, което идва след Путин", заключи Виталик Бутерин.