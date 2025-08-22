Пътен експерт: Изтървали сме момента и си отглеждаме катастрофите

Наказателно-отговорните лица са тези, които са навършили 14 години, а от 14 до 18 години носят наказателна отговорност, само ако се докаже и установи, че са осъзнавали значението на постъпките си, заяви адвокат Росен Рашков във връзка със случаите за хванати непълнолетни лица зад волана.

В предаването “България сутрин” юристът уточни, че административно-наказателна отговорност носят само лицата, които са малолетни и тези, които не осъзнават значението на постъпката си от непълнолетните. "Не носят наказателна отговорност. Предвидена е възможност техните родители да носят такава, но само ако съзнателно са допуснали извършването на това нарушение", обясни Рашков.

Алекси Кесяков, експерт по пътна безопасност напомни, че всяко нещастие се връща в семейството. "Какво става преди катастрофата? Това са отгледани катастрофи, пред погледите на близките, на приятелите. И изведнъж стана тежка катастрофа. Изтървали сме момента. Искам да поставя въпроса за обучението на децата. МОН трябва да въведе в системата обучение по пътна безопасност. Не часове, трябва да се научат на безопасно участие в движението. В курсовете за подготовка никой не ги възпитава, излизат идиоти с книжка", на мнение е експертът.

Пред Bulgaria ON AIR Кесяков каза, че санкцията има ограничени възможности - когато човек не е възпитаван, няма как да се научи на санкции. “Трябва да има и превантивно въздействие. Има хора, които случайно са направили грешката. Да погледнем какво правят другите държави - има специални курсове, училища, точки, вземания на точки, всичко, което да го върне като нормален гражданин", каза още Кесяков.

Според Рашков държавата не се грижи за здравето и живота на хората, а гледа да напълни хазната. И резултатите се виждат…

“Ако се грижеше за живота им, нямаше да приема небрандирани автомобили, за да се крият полицаите. По отношение на непълнолетните е спорно дали може някаква санкция да се наложи - първо не всички непълнолетни носят такава, а само тези, които са навършили 16 години", подчерта юристът.

Какво наказание очаква Виктор Илиев, врязал се в автобус в София

"Виктор Илиев хвана сериозен бонус. Новите изменения предвиждат, че когато е причинена смърт на едно лице и телесни повреди на няколко, задължително се прилагат, а дори да ги нямаше, изпълнява другите изисквания. С много над 20 км/ч е карал в града и е причинил тази смърт. Нарушението се е случило извън платното. Предвиденото наказание е от 15 до 20 години в особено тежки случаи", коментира Рашков.

Кесяков призова да обичаме себе си и да се пазим. "Основната жертва на пътя е тялото. Нека да се притесняваме малко повече. Животът след катастрофата е ужасен".

