IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 22

Момиче на 18 години загина при катастрофа между село Орешак и Троян

Пострадали са трима пътници

26.10.2025 | 10:55 ч. 17
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Осемнадесетгодишно момиче е загинало при катастрофа на пътя с. Орешак - Троян, в района на квартал „Ливадето“, съобщи за БТА говорителят на областната дирекция на МВР в Ловеч Габриела Тодорова.

Инцидентът е станал тази нощ около 1:00 часа на пътя от Орешак в посока Троян. Лек автомобил на прав участък е излязъл от пътното платно и се е ударил в железобетонен стълб, след което се е преобърнал. На място е починала 18-годишната водачка на превозното средство.

Пострадали са трима пътници – 22-годишен, който е откаран в троянската болница, 17-годишен, транспортиран за лечебно заведение в Плевен и още един 22-годишен мъж, който е освободен за домашно лечение.

По случая е образувано досъдебно производство. Под ръководството на Окръжна прокуратура – Ловеч, се изясняват причините за инцидента.
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

катастрофа момиче Орешак Троян
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem