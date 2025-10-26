Божанов, ПП-ДБ: Партиите в опозиция са готови за предсрочни избори

„Да, България“ ще изпрати сигнал до американското правителство относно банковите сметки на депутата Делян Пеевски, съобщи съпредседателят на партията Божидар Божанов пред Нова телевизия. По думите му документите ще бъдат изпратени в понеделник, като сигналът е основан на данни от декларациите на Пеевски, в които той сам посочва, че притежава сметки в щатски долари.

„Явно български банки обслужват тези сметки, което е незаконно“, заяви Божанов.

От формацията вече са подали сигнал и към Комисията за противодействие на корупцията (КПК) за несъответствие от около 100 милиона лева между средствата, които фирмите, свързани с Пеевски, декларират, и това, което самият той посочва като получени доходи.

„Основната нелегитимна власт, която натрупа Пеевски, беше между 2017 и 2021 година“, подчерта Божанов.

По думите на Божанов в бъдеще управлението на страната неминуемо ще бъде коалиционно. От партията вече са започнали разговори за приоритети, около които би могло да се формира управление.

„Борисов знае какви са нашите условия – те бяха премахнати от коалиционното споразумение впоследствие. Липсват 5–6 точки, свързани именно с Пеевски“, каза той.

Божанов допълни, че ПП-ДБ не обсъжда нов вот на недоверие, но като втора политическа сила формацията показва, че е алтернатива на настоящото управление. Според него партиите вече са готови за предсрочни избори.

Божанов припомни, че преди три месеца партията е внесла законопроект за прилагане на санкциите по закона „Магнитски“ в България, съобразен с Конституцията, но той не е бил подкрепен от „Възраждане“.

„Не знам защо тогава не го подкрепиха, а сега предлагат свой законопроект“, посочи Божанов.

По отношение на наложените от САЩ санкции срещу „Лукойл“ Божанов заяви, че първо трябва да бъдат изслушани компетентните институции, които разполагат с пълната информация.

„Очакваме парламентът и правителството да държат обществото информирано дали цените на горивата ще се покачат. "Лукойл" трябва да има нов купувач – западен инвеститор, но Пеевски трябва да остане настрана от този процес“, подчерта той.