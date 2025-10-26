Какво ни причинява смяната на часовото време?

Отново дойде моментът за смяна на времето - обратно към зимното, т.нар. "нормално". Как промяната може да се понесе по-лесно?

Часовото време се връща отново - обратно към зимното, стандартното. През останалите седем месеца от годината часовниците са настроени на "изкуственото" лятно часово време, а то според учените е проблемно за организма на хората.

Ново проучване от САЩ за пореден път потвърждава, че това е така - лятното часово време, а и постоянните промени вредят на здравето, пише Дойче веле.

Какво показват данните

Изследователи от университета Станфорд са установили, че ако по цяла година часовниците остават в стандартното (или зимно) часово време, това би довело до значително понижаване на случаите на наднормено тегло и инсулти. В дните след промяната на часовото време се отчитат повишени нива на инфарктите, както и на пътно-транспортни произшествия, пише АРД.

"Когато живеем по лятното часово време, което е въведено изкуствено през 1980 година, променяме всичко - щом променим часовниците през март месец всяка година, трябва да ставаме час по-рано. В двата дни веднага след промяната приетите в болница хора са значително повече. Причината е, че това е нездравословна промяна", обяснява изследователят Албрехт Форстер от клиниката по неврология на Университета в Берн.

Постоянно лятно или постоянно зимно часово време?

В Европа всъщност беше решено да се спре със смяната на часовото време. Държавите от Европейския съюз обаче още не са решили дали да останем завинаги в лятното часово време или в т.нар. стандартно (зимно). В зависимост от различните държави и двете имат своите плюсове. Например ако остане лятното часово време, това означава, че в Испания ще бъде тъмно до 9,30 сутринта, а в Полша например ще се развиделява още в три през нощта.

Затова и промяната в часовото време остава и разпалва дебати два пъти годишно. Когато преминаваме към лятно часово време през пролетта всъщност това, което се случва, е че се изместваме с една часова зона на изток. Това не е полезно, пише АРД, особено като се има предвид, че това не е нормалното часово време за голяма част от Европа.

Отраженията върху човешкото тяло

"Няма такова нещо като лятно или зимно време - има само едно време и то зависи от това къде живеем на Земята, дали в Калифорния или в Германия", обяснява хронобиологът Тил Рьонеберг от Мюнхенския университет. Човешкият организъм се ориентира спрямо това кога изгрява и залязва слънцето.

Животът в "грешна" часова зона през лятото създава проблеми на биологичния ритъм. Изследователите на съня сравняват промяната в часовото време с джетлага. "Социалният джетлаг настъпва, когато вътрешното време - биологичната часова зона, в която живее организмът на човека, не е уеднаквена с часовата зона на заобикалящия го свят. Всяко несъответствие - разлика между вътрешния и външния часовник, вреди на здравето. Само увеличаваме шанса от такива вреди, като местим часовниците през март", посочва Рьонеберг.

Повечето хора обаче все пак предпочитат лятното часово време, защото е светло до по-късно вечер. Добрата новина за смяната през есента - печелим допълнителен час сън. Освен това изследователите казват, че при връщането към стандартното часово време през октомври, негативните ефекти върху организма са по-малки.

Как да се приспособим най-ефективно

При всички положения е добре човек да не е толкова строг към себе си в първата седмица след промяната на часовото време. Изследователят Форстер препоръчва повече разходки и престой на слънце, пише АРД.

Тъй като през есента и зимата всички имаме един общ проблем - няма достатъчно слънце, защото то изгрява по-късно и залязва по-рано. Обичайно хората чувстват, че не са събрали достатъчно дневна светлина за денонощието. Затова е добре възможно най-много време да се прекарва навън в светлите часове - така промяната се понася много по-лесно.