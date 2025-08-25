IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Възможни са затруднения при купуването на е-винетки след 20:00 часа на 27 и 28 август

Причината са дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси

25.08.2025 | 14:50 ч.
БГНЕС

БГНЕС

Възможни са затруднения при купуването на е-винетки и маршрутни карти за няколко часа след 20:00 часа на 27 и на 28 август, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). 

От 20:00 часа на 27 август до 01:00 часа през нощта на 28 август, както и от 20:00 часа на 28 август до 01:00 часа през нощта на 29 август, ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. 

При изпълнението им са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти. В тази връзка Националното тол управление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване, да купят предварително необходимата им винетка или маршрутна карта, съобщават от АПИ. 

Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона. Националното тол управление се извинява на водачите за причиненото неудобство.

