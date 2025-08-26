IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
“Български пощи“ временно преустановяват приемането на всички пратки за САЩ от днес

Причината са административни промени с митническо обслужване

26.08.2025 | 06:53 ч. Обновена: 26.08.2025 | 09:22 ч.
"Български пощи“ временно преустановяват приемането на всички пратки за САЩ от днес, съобщиха от държавната компания. Причината е в планираните промени от администрацията на страната, свързани с митническото обслужване на влизащите там пратки.

При промяна в ситуацията информация ще бъде публикувана на сайта на дружеството, допълват от „Български пощи“.
На 21 август оттам обявиха, че ще има значително забавяне в доставката на пратки за САЩ и добавиха, че Всемирният пощенски съюз разработва решение, което ще позволи на пощенските оператори да декларират и плащат мита директно на властите на страната.

В същия ден редица пощенски оператори в Европа също обявиха очаквани нарушения в доставките на колети до САЩ заради влизането в сила на новите митнически регулации на Вашингтон. 

На следващия ден от Германската пощенска компания Deutsche Post обявиха, че ще ограничат значително колетните пратки от Германия до САЩ в отговор на затягащите се митнически разпоредби на Вашингтон, предаде Франс прес. / БТА

