Защо четящите хора са по-щастливи?

Има един великолепен свят, който е събрал истории за любов, войни, истински случки, невероятни личности, факти и мистерии. Това е светът на книгите. Може ли да наречете себе си четящ човек? Често ли четете, купувате или заемате от библиотека нова книга за четене, а може би предпочитате аудиокнигите? Е, ако сте читател, то вие сте 10 пъти по-щастливи от другите, които не четат редовно книги.

Ето защо.

1. Читателите са склонни да бъдат креативни, тъй като подхранват въображението си с разкази от всякакъв вид и така цял живот. Гъвкавостта в мисленето насърчава успеха в много области, професионални и лични.

2. Те са изключително добри и в това да бъдат сами. Или по-скоро никога не се чувстват сами, защото винаги са придружени от истории, герои и теми, които се въртят в съзнанието им – богатство от материал, върху който могат да размишляват навсякъде и по всяко време.

3. Не че не се радват на компанията на другите, но могат да се забавляват толкова лесно, само като преглеждат всички други светове, които са опознали на страниците, измислени или не.

