IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 27

ПСС: Условията за туризъм в планините не са идеални

Облачно е, температурите са положителни, но на места има мъгла

09.11.2025 | 10:24 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Времето в планините е облачно и тихо, температурите са положителни, на места има мъгла, казаха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Условията за туризъм в планините не са идеални, посочиха от ПСС и посъветваха туристите да следят прогнозите, защото метеорологичните условия са динамични.

През следващото денонощие ще преобладава облачно време, на много места с мъгла или намалена видимост, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). След временни прекъсвания през деня ще има валежи от дъжд, над 2200 метра - от сняг. Ще духа умерен до силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 5°.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ПСС планини туризъм облачно мъгла
Новини
Виж всички новини
Времето
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem