Въпреки водния режим, учебната година в Плевен ще започне нормално

Учебната година в Община Плевен ще започне нормално и не се обмисля дистанционна форма заради режима на водата в града. Финансово ще бъдат подпомогнати учебни заведения, които решат да изградят хидрофорни устройства за водоснабдяване, но изпитват затруднения със средствата, съобщава БНР.

"Становището на ръководството на Община Плевен е да не се учи онлайн. Трудно е за родители, за учители, за ученици. Отчита се този факт. В настоящия момент не се акцентира върху това да се започне онлайн обучение за учениците, независимо от кризата и водоснабдяването", каза Елина Димитрова - зам.-кмет "Проекти и хуманитарни дейности" в Община Плевен.

Днес в общината ще се проведе и среща с директорите.

"Колегите от ресор "Строителен" ще разкажат за необходимостта да се изградят хидрофорни системи, които са стъпките, какво е финансовото обезпечаване, което е необходимо, за да бъде спокойна тяхната работа във времето и да е независима от водния режим. Там, където е необходимо да бъдат подпомогнати институции с по-малко финансови средства, ще ги подпомогнем – ако те имат желанието и техническата възможност да преминат към изграждането на хидрофорни системи”, каза Димитрова.

Директорите подават информация ежедневно за осигуряването на нормална работа в детските и социалните заведения, такава информация ще се изисква от 1 септември и от училищата.