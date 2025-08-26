IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 77

Бойко Ноев: Желязков да вдигне жълтия картон на Борисов и Пеевски

В момента виждаме наследството от 15 години безотговорност и кражби

26.08.2025 | 14:19 ч. Обновена: 26.08.2025 | 15:50 ч. 49
БГНЕС

БГНЕС

Премиерът Росен Желязков, който днес вдигна жълт картон на областния управител на Плевен, би трябвало да го вдигне на своите патрони - Бойко Борисов и Делян Пеевски, коментира бившият министър на отбраната Бойко Ноев. Пред БНР той подчерта, че водната криза в България отдавна не е експертен, а политически въпрос.

"Хората, които носят крайната отговорност за това какво се случва с водите в България, са Борисов и Пеевски и в това не може да има никакво съмнение, имайки предвид опита от управлението по този въпрос в последните 15 години. Спомняме си, че Борисов уволни като човек на Пеевски министъра на икономиката в третото му правителство - той се казваше Емил Караниколов. По времето на Караниколов изчезнаха 500 млн. лева, целево отпуснати за вода от един излишък в края на годината тогава - 500 млн. лев. за язовири, за проекти. Тези милиони изчезнаха, те са откраднати и след това няколко министъра поставяха въпроса пред прокуратурата. Има доклад на Сметната палата за това, но той по някаква причина е засекретен, както разбирам. Спокойно можем да използваме думата откраднати, но прокуратурата замита това", посочи Ноев.

Според бившия министър в момента се вижда наследството от 15 години "безотговорност и кражби”. 

Свързани статии

"След влизането на България в ЕС само целево за ВиК са похарчени 6 милиарда лева. Затова този проблем е политически. Сега виждаме колко министерства си прехвърлят топката. Правителството трябва да решава проблема, а не да го прехвърля на някакъв Национален борд по водите. Премиерът Желязков лично носи отговорност за решаването на проблема с безводието”, категоричен е Ноев.

По думите му няма информация какво е правила ДАНС по проблема с безводието, който е от национална сигурност:
"Над 400 хиляди български граждани или нямат вода, или имат, но с прекъсване. Това е проблем от национална сигурност. Това е и престъпление, доколкото нарушава директива на Европейския парламент от 2020 г. и Европейския съвет”, добави бившият министър на отбраната.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Бойко Ноев правителство водна криза Росен Желязков Бойко Борисов Пеевски Плевен ЕС ВиК
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem