Радев: Категорично не приемам внушенията, че саботирам работата на правителството

"Категорично не приемам внушенията, че саботирам работата на правителството. Как ги саботирам, като в началото на годината успях да убедя стратегически инвеститор като "Райнметал", за който управляващите могат само да мечтаят, да инвестира тук огромен финансов ресурс и върхови технологии в нашата отбранителна индустрия. Днес те са в Германия за тази инвестиция, която аз съм осигурил като подарък на правителството. И в същото време говорят, че ги саботирам. Аз ще продължа да го правя за страната независимо кое е правителството и дали е компрометирано", заяви президентът Румен Радев.

По думите му не е вярно, че кабинетът “Желязков“ веднага е одобрил предложението за шеф на НСО. “Два месеца правителството мълча за моето предложение за началника на НСО, което опровергава претенциите за спешност при назначаване на службите”, каза по този повод Радев и добави, че посланиците са съгласувани миналата седмица пакетно, “но и с компромиси” от негова страна.

Президентът заяви, че все още чака от кабинета предложения за назначаване на посланици на ключови позиции като например американската столица Вашингтон. “Там няма име, а трябва да има. Искам да призова тази тенденция за временно управляващи посолствата да не клони към норма”, добави Радев.

Държавният глава иска целият цикъл по избор на състав на КПК да приключи и тогава би коментирал. “За хората, които вземат решения и назначават тези лица, няма никакво значение какво се казва”, на мнение е Радев.

Преди да замине на държавно посещение в Германия Радев посети Националния археологически институт с музей към Българската академия на науките, където разгледа временната експозиция "С една глава по-висока. Втората статуя от Хераклея Синтика".

Изложбата представя втората открита статуя в античния град край село Рупите, която бе намерена след разкопки от екипа на проф. д-р Людмил Вагалински през 2024 г. През последните месеци реставратори от НАИМ-БАН и скулптори от Националната художествена академия извършиха комплексен процес по укрепване, почистване и възстановяване на мраморния паметник, престоял в земята повече от 1600 години.

Румен Радев ще разгледа и временната експозиция "Блясъкът на елинистическото злато – повелителят на Сакар", която включва находки от тракийско погребение, разкрито в землището на село Капитан Петко войвода, община Тополовград.