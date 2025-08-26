БСК: Гъвкаво работно време за родители на деца от 8 до 12 г.

Предложението за гъвкаво работно време за родители на деца от 8 до 12 г. цели да подпомогне родителите с деца. Плюсът на идеята е доброто намерение. Сериозен минус обаче е, че тази мярка ще обхване ограничен брой от хора. Друг недостатък е, че са необходими много повече детски лагери и възможности за децата. Това каза Мария Минчева, зам.-председател на Българска стопанска камара, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Христо Николов.

„Положително е, че започна дискусия. Важно е тя да доведе до по-комплексни мерки в дългосрочен хоризонт“, коментира гостът. В Кодекса на труда не е изключено родителите да работят дистанционно и в момента. Новото е, че сега се дава възможност на самите родители да предложат това решение на работодателя си.

Според събеседника малка част от мъжете се възползват от подобни възможности, тъй като отглеждането на детето се поема от майката. Все повече родителите си дават сметка, че това е споделена отговорност. Целта на текущата дискусия е да се намери начин родителите да могат да гледат децата си, докато ходят на работа.

Българската лятна ваканция е една от най-продължителните в цяла Европа. Много са обаче факторите, които трябва да се обсъдят преди да се мисли за промяна. „По всичко личи, че в бъдеще хибридната работа ще става все по-популярна. Затова е важно да се мисли в тази посока“, отбеляза Минчева.

Тя обясни, че по-краткият престой на работното място е обвързан с по-ниско възнаграждение. На този етап по-скоро не можем да си позволим това като икономика, тъй като в България има недостиг на работна ръка. Дигитализацията и автоматизацията все още не са навлезли достатъчно, за да заменят човешкия фактор.

