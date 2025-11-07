IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
33-годишен намушка жена в центъра на Благоевград посред бял ден

Инцидентът е станал в кафене

07.11.2025 | 12:10 ч. Обновена: 07.11.2025 | 12:11 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Мъж намушка жена на площада в Благоевград тази сутрин около 11 часа. Кървавият инцидент е станал в кафене в центъра на града, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

37-годишната жена е с нанесени прободни рани с остър предмет, а престъплението е извършено в подплощадното пространство на площад "Георги Измирлиев" в Благоевград.

Тя е транспортирана за оказване на медицинска помощ в ЦСМП-Благоевград.

Със заповед за задържане до 24 часа е задържан 33-годишен мъж от града.

