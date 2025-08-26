Появи се отново? Черният леопард е забелязан край Тутракан

Нов сигнал е подаден за черния леопард в Северна България, този път в област Силистра. Според кмета на село Бащино Найле Сабан животното е забелязано между селата Богданци и Търновци до Тутракан, съобщава bTV.

"Бъдете бдителни! При евентуална информация незабавно звъннете на телефон 112", написа тя.

В края на юли беше подаден сигнал за забелязан черен леопард до шуменския квартал "Мътница".

Граждани съобщават, че леопардът е видян на главния път в близост до населеното място.

По думите на Цветанка Милкова, работеща в кметство "Мътница", тя е получила уведомително писмо за случая от кмета на Община Шумен и решава да предупреди местните жители да бъдат предпазливи. Пише съобщение, което разпространява в социалните мрежи и на ключови места в квартала – по спирки, в магазини и кафенета.