Желязков: Настояваме да се спазва договореното с РСМ

Българският парламент не поставя различни условия, а настояваме да се спазват договорените предпоставки Република Северна Македония (РСМ) да започне преговори за членство в Европейския съюз, каза ремиерът Росен Желязков в предаването „Неделя 150“ на Българското национално радио в отговор на въпрос дали България ще направи жест като оттегли настояването си българите да бъдат вписани в Конституцията на РСМ. Не мисля, че изобщо има такъв разговор, допълни той. Ние с тях нямаме двустранни неуредени взаимоотношения, имаме договор за добросъседство и подписан протокол към него, а това, че протоколът е атакуван пред Конституционния съд на РСМ, е част от вътрешно-политическата хореография, която се изпълнява в Скопие, в това число и пред очите на Европейския съвет, допълни Желязков.

България не изразява друга позиция, освен позицията на Европейския съвет – да се впишат промените в Конституцията и да се съобразяват всички, предвидени в протокола положения, които са част от компромисното предложение от 2022 г. Ние не поставяме никакви различни условия от приетото предложение от 2022 г. Ако властите в Скопие искат да бъдат част от ЕС, трябва да минат по този път, което е част от позицията на самия Европейски съюз спрямо Скопие, допълни Росен Жлязков.

На въпрос дали е възможен допълнителен двустранен протокол между България и РСМ, който по някакъв начин да даде гаранции на Скопие, че няма да има повече „спирачки“, премиерът каза, че по-голяма гаранция от единодушно решение на българското Народно събрание не може да има. За колегите от Скопие трябва да е ясно, че ние стоим на тази позиция, защото тя е принципна. Няма да променим нищо нито по отношение на превръщането ѝ в двустранен спор, нито в търсенето на невидими въздействия и взаимодействия с основни политически играчи по света, допълни Желязков.