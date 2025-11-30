Ще ни заменят ли скоро роботи в домакинството?

Може ли в скоро време роботи да ни заменят в домакинството? Учени от Института по компютърни науки INSAIT към Софийския университет "Св. Климент Охридски" разработиха модел, който ще помогне за създаването на хуманоидни роботи.

"Такива роботи можем да си купим от Америка. Но това не е автоматизирано. Някой човек отзад извършва тези дейности. До 5-10 години можем да имаме такива роботи. Идеята е роботът да може директно да дойде и да кажем "почисти кухнята, сгъни прането", без ние да се налага специфично да го обучаваме", обясни младият изследовател Николай Николов пред Bulgaria ON AIR.

Разработката на екипа, с който работи, е свързана с това да се даде на роботите пространствено мислене, за да се ориентират по-лесно.

"Роботът ще вижда подобно като човек, ще има някакви ръце. Когато му зададем задача, на база на снимките, ще може триизмерно да се ориентира как да се движи и да изпълни задачата. Веднъж, когато направим модела, трябва да го сложим в различни роботи и тестови среди, за да оценим дали е добър или не", каза Николов.

В ефира на Bulgaria ON AIR той уточни, че в момента човекът управлява робота чрез гласови команди.

