Цветомир Петров: Вярвам, че няма да има никакъв проблем при преминаването към еврото

Четири банки са подали оферти за обслужваща банка на Столичната община.

"Прекалено се политизира случаят, който трябва да е експертен. Това дали една фигура иска да смени своята обслужваща банка, е решение и така трябва да бъде. Тук става въпрос за парите на софиянци и за една немалка сума, която трябва да бъде обслужена. Прекаленото политизиране доведе до това, че Общинска банка поиска прекратяване на договора и заради това стигнахме до това, че в много спешен порядък трябва да направим процедура, критерии", каза председателят на СОС Цветомир Петров в студиото на "Денят ON AIR".

Един от договорите с банката изтича на 25 септември.

На масата са най-големите банки

"От Общинска банка заявиха, че ще има приемственост и ще продължат да обслужват колкото е нужно. Няма някой, който да се е оплакал, въпросът е чисто технически, не виждам проблем да бъде сменена една банка. В момента са поканени четирите най-големи банки, които са под надзора на ЕЦБ. Критериите са много - колко бързо ще се направи миграцията ПОС терминалите, какви курсове ще се дават за превалутиране, тъй като има огромен заем в японски йени", допълни Петров в ефира на Bulgaria ON AIR.

Друг от критериите е колко клона има дадената банка.

"София не е само градът, има доста малки населени места, в които също е важно жителите да имат достъп. Категорично, че ще има прозрачност, обществената поръчка е видима. До голяма степен критериите са ясни още от работата на работната група, показани са на всички. Те са публични. Нека не вкарваме сянка, че задкулисно ще бъде избрана банката. Лично аз не съм се изказвал против нито една банка", подчерта гостът.

Свободните позиции в СО

Попитан дали това е причината заместник-кметът на София Иван Василев да подаде оставката си, Петров отговори: "Това не е толкова важно, оставката е личен акт".

"Трябва внимателно да се изберат хората за свободните постове, вярвам, че Васил Терзиев има качествата и опита да намери хората, които да застанат на тези позиции. Не съм водил разговори с потенциални кандидати. Трудно е, виждате, че кметът Терзиев е в доста враждебна среда, не е лесна неговата задача да търси решение на големите проблеми", подчерта той.

От "Спаси София" заявиха в понеделник, че Столичната община не е готова за еврото.

"Това не е вярно, не знам защо колегите от "Спаси София" повдигат тема, която не е вярна и актуална, може би, че част от техните виждания не са били приети от работната група. Вярвам, че няма да има никакъв проблем при преминаването към еврото. Има още 4 месеца, тепърва ще разглеждаме наредбите, които са внесени като промени. Ще направим така, че преминаването към тази валута да не струва много, или почти нищо, тъй като си има закон за преминаване към еврото, който е доста ясен", добави председателят на СОС.