Байдън приветства мирното споразумение на Тръмп за Газа, но се опита да си препише заслуги

Джо Байдън похвали наследника си на президентския пост Доналд Тръмп за успеха му в договарянето на мирно споразумение, което позволи на 20-те останали оцелели от Хамас да се завърнат у дома. Любопитна подробност е, че демократът се опита да си препише част от заслугите за сделката, твърдейки, че неговата администрация е положила основите за преговори от страна на Тръмп.

"Пътят към тази сделка не беше лесен. Моята администрация работи неуморно, за да върне заложниците у дома, да осигури помощ на палестинските цивилни и да сложи край на войната“, каза Байдън в изявление в X в понеделник.

I am deeply grateful and relieved that this day has come – for the last living 20 hostages who have been through unimaginable hell and are finally reunited with their families and loved ones, and for the civilians in Gaza who have experienced immeasurable loss and will finally… — Joe Biden (@JoeBiden) October 13, 2025

"Поздравявам президента Тръмп и неговия екип за работата им за постигане на подновено споразумение за прекратяване на огъня. Дълбоко съм благодарен и облекчен, че този ден дойде – за последните 20 живи заложници, които преминаха през невъобразим ад и най-накрая се събраха отново със семействата и близките си", се казва още в съобщението на Байдън.

Демократът каза още, че е изключително щастлив и "за цивилните в Газа, които са преживели неизмерими загуби и най-накрая ще получат шанс да възстановят живота си.“

"Сега, с подкрепата на Съединените щати и света, Близкият изток е на път към мир, който се надявам да е траен, и бъдеще за израелците и палестинците с равни мерки на мир, достойнство и безопасност", добави Байдън.

Тръмп посети Израел в понеделник, за да отбележи завръщането на 20-те оцелели заложници, след като помогна за посредничеството при сключването на мирното споразумение. По-късно той се обърна към среща на върха за мир със световни лидери, където призова за нова ера на хармония в Близкия изток.

"Имаме уникален шанс да оставим старите вражди и ожесточена омраза зад гърба си“, каза Тръмп и призова лидерите "да заявят, че бъдещето ни няма да бъде управлявано от борбите на минали поколения“.

Вихрушката, която включваше среща на върха в Египет и реч в Кнесета в Йерусалим по-рано през деня, идва в крехък момент на надежда за прекратяване на двегодишна война между Израел и Хамас.

"Всички казваха, че това не е възможно. И ще се случи. И се случва пред очите ви“, каза Тръмп заедно с египетския президент Абдел Фатах ел-Сиси.

На срещата на върха бяха представени близо три дузини държави, включително някои от Европа и Близкия изток. Израелският премиер Бенямин Нетаняху беше поканен, но отказа, като офисът му заяви, че е твърде близо до еврейски празник.

Тръмп обеща да помогне за възстановяването на Газа и призова палестинците "завинаги да се откажат от пътя на терора и насилието“.

"След огромна болка, смърт и трудности“, каза американският президент, "сега е моментът да се концентрираме върху изграждането на народа си, вместо да се опитваме да съборим Израел.

Израелските законодатели скандираха името на Тръмп и му дадоха овации след овации. Някои хора в публиката носеха червени шапки, наподобяващи шапките му с надпис "Make America Great Again“, въпреки че на тези версии пишеше "Тръмп, президентът на мира“.

Но Тръмп също се възползва от възможността да обвини бившите президенти от Демократическата партия за неспособността им да стабилизират региона.

"Всички страни в Близкия изток, които можеха да имат това, което правим сега, можеше да се случи отдавна, но беше задушено и върнато назад почти безвъзвратно от администрациите на Барак Обама и след това на Джо Байдън“, каза Тръмп и добави, че къ Израел е имало омраза.

"Никой не е помолил Джо Байдън да дойде и да говори, гарантирам ви това“, добави Тръмп.

Републиканецът е едва четвъртият президент, който се обръща към Кнесета, като президентите Джими Картър, Бил Клинтън и Джордж У. Буш също бяха удостоени с тази чест.

Свързани статии Тръмп: Днес настъпва нова ера за Близкия изток

"Имахме много слаба администрация. Най-лошият президент в историята на нашата страна, а Барак Обама не беше много по-назад, между другото“, каза Тръмп, визирайки Байдън.

79-годишният президент също така разкритикува Обама за сключването на ядрената сделка с Иран, която позволи на противника на САЩ да разшири своите млади ядрени програми, които, според американското разузнаване, също се опитваха да създадат ядрена бомба.

"Неуспехите наистина започнаха, когато президентът Обама подписа ядрената сделка с Иран“, каза Тръмп пред Кнесета и добави: "Това беше катастрофа за Израел и беше катастрофа за всички.“

Бившата президентска конкурентка на Тръмп, Хилари Клинтън, също похвали сделката през уикенда.

"Това е наистина значителна първа стъпка и аз наистина поздравявам Тръмп и неговата администрация“, каза Клинтън по CBS News.