Ива Митева с прогноза, че отиваме на нови предсрочни избори

Ива Митева, бивш председател на Народното събрание, очаква коалицията да се разпадне и да отидем на предсрочни парламентарни избори,

По-рано днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска оставката на председателя на парламента доц. Наталия Киселова. Борисов даде заяви и партията му да излезе от управлението, а причината са реакциите на другите политически сили след резултатите на ГЕРБ на изборите в Пазарджик.

"Не съм изненадана, защото отдавна очаквам тази коалиция да се разпадне и да отидем на предсрочни избори. Това Народно събрание вече е изгубило и уважение, и доверието на българските избиратели", коментира Митева в предаването "Денят ON AIR".

ГЕРБ губи доверието на избирателите

"Борисов е прав. Даже закъснява и изборите в Пазарджик го показват много ясно", на мнение е Митева.

По думите ѝ заради участието си в кабинета от ГЕРБ губят доверието на българските избиратели. "От едната страна растат БСП и "ДПС - Ново начало, от другата страна намалява ИТН, ГЕРБ е паднал с около 2%", посочи Митева пред Bulgaria ON AIR.

Бившият народен представител е на мнение, че Борисов вижда накъде отива партията и осъзнава, че трябва да издърпа своите хора от това правителство, ако иска ГЕРБ да продължи и ако иска да бъде лидер.

Митева е на мнение и, че е резонно да се иска оставката на председателя на НС доц. Киселова. "Тъжно е, че доцент по конституционно право не успя да се справи", смята екс шефът на парламента.

Митева е категорична, че е най-честно да се отиде на нови избори, но хората не са мотивирани да гласуват. "На Даниел Митов не му е мястото в МВР. Много от министрите не са там, където трябва да бъдат", заяви тя.

Бившият председател на НС каза още, че има нещо сбъркано в цялото устройство и в действията на политиците.

