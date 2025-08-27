IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мъж разби с брадва офиса на ГЕРБ в Добрич

Извършителят е задържан

27.08.2025 | 07:43 ч. Обновена: 27.08.2025 | 09:24 ч. 21
Снимка ОД-МВР Добрич

Снимка ОД-МВР Добрич

43-годишен мъж е задържан в Добрич снощи, след като потроши с брадва стъклените витрини на офиса на политическа партия ГЕРБ в центъра на града, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Сигналът за инцидента е подаден в 18:30 часа. Минути по-рано активистка на партията си е тръгнала, като е заключила помещението.

След унищожаване на витрините, мъжът захвърлил брадвата на пейка пред офиса и напуснал мястото.

Предприети са незабавни действия и извършителят е установен и задържан. Той все още не е идентифициран. Към момента извършителят не дава обяснения какви са мотивите му за извършване на деянието. Уведомена Районната прокуратура в Добрич. Образувано е досъдебно производство. Криминалистите към момента събират доказателства на място.

