Наложиха 200 000 евро глоби за продажба на стоки менте в Гърция

Големи глоби наложиха гръцките власти за фалшиви стоки, продавани по магазините.

Само за два дни масирани проверки по магазините в Солун контролните власти наложиха 200 хиляди евро глоба за фалшиви стоки, продавани като оригинални, предаде кореспондентът на БНР.

Бяха конфискувани над 15 хиляди стоки от различни магазини, съобщават от Независимата агенция за контрол на пазара и защита на потребителите.

Собствениците на тези търговски обекти са обвинени и в подвеждане и измама на потребителите, за което ще бъдат съдени.

Проверката е извършена неочаквано в магазините. Бяха намерени и конфискувани некачествени стоки, но с емблемите на популярни фирми и предлагани на много високи нереални цени.

Повечето стоки са дрехи, обувки, спортни принадлежности и дори фалшиви бижута.

В голям склад са намерени стотици фалшиви детски играчки, които дори са опасни за децата, подчертаха в своето съобщение проверяващите.

Проверяват се както качеството на стоките, така и цените. При надхвърляне на допустимата печалба също се налагат глоби.

Проверките продължават.