Провокация: Кендъл Дженър сваля прашките си с токче

Горещ кадър от звездата

16.02.2026 | 22:49 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Кендъл Дженър не спира с провокациите в социалните мрежи. През уикенда някои отбезяха Свети Валентин, други - Трифон Зарезан, а 30-годишната моделка определено беше в палаво настроение.

Тя публикува в профила си в Instagram апетитна снимка, с която веднага прикова всички погледи.

Виждаме как Кендъл се е излегнала на розов под, зад нея се виждат розови завеси. Манекенката е по черно бельо. Тя носи черен сутиен и черни прашки, които е закачиха в токчето на лъскавите си обувки. Дженър демонстрира топ форма, а феновете са впечатени от нейните извивки и секси кадъра.

Както винаги, тя събра много комплименти за тялото си. 

звезди Кендъл Дженър снимка бельо
