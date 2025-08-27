Политолози: Президентът отдавна играе ролята на опозиция

Румен Радев продължава битката с политическите партии, институции, изпълнителната власт и законодателната власт. Това напрежение ще продължава, ще продължаваме да коментираме какво прави президентската институция по въпроси, които не са в областта на президентската институция.

“Функция на президента е да подпише и да съгласува назначени, но не е в неговата сфера да бави и дундурка топката. Главен секретар на МВР е един от най-професионалните постове във висшите етажи на властта и всички разчитаме, че е предложен професионалист, който да си свърши добре работата, защото има нужда по-голяма ефективност и успешни резултати”, каза доц. Татяна Буруджиева в студиото на "България сутрин".

Политологът е на мнение, че "за първи път имаме президентство като институция", което се грижи за своя наследник: "За първи път имаме президент, който иска да наложи кой да му е наследникът - нещо, което откровено доказва какво е разбирането на този президент за президентската институция".

"Ключов въпрос ще бъде дали се намира човек за работа или работа за човек за пореден път. Това е главен секретар на МВР, професионален ръководител на едно изключително важно министерство. Важно е каква работи ще свърши този човек, а не кой е и как се казва, нито как е протекла номинацията и изборът му. Никой не може да каже дали е равно отдалечен или равно приближен, ще се види по работата му, ще се види по политическите решения на кабинета и по политическите решения на министъра на вътрешните работи", коментира политологът Георги Киряков.

Пред Bulgaria ON AIR той поясни, че главният секретар на МВР няма задача да осъществява политики. "Той трябва да изпълнява ангажименти, свързани с опазване на обществения ред и със спазване на законодателството на Република България", допълни Киряков.

Според него президентът отдавна играе ролята на опозиция: "Той самият, както се обсъжда от доста време, има намерение да прави собствен политически проект. Това ще му бъде добър старт за неговия политически проект - да продължи своята линия на политическо развитие, като реализира мащабен проект, който да помете партиите, срещу които работи отдавна, и да реализира политики, съгласно очакванията на хората".

Ограничените правомощия на президента

"Имахме 7 пъти избори и нямахме нормално работещи институции, които да си свършат работата, докато президентът никой не го притеснявал, за да си изпълни сроковете. Той си функционира. Когато има срокове и има институция, която не е с постоянни прекъсвания, е по-различно. Президентската институция има много символичен характер и тя е поставена като медиатор, балансьор - нещо, което ѝ е много трудно да го изпълни", добави доц. Буруджиева.

Киряков припомни, че през последните години доста от правомощията на президента бяха орязани.

"Той е избиран пряко от българския народ, което му придава пряко тежест, отвъд Конституцията, да се намесва в политическата игра. Много пъти е надвишавал правомощията си, включително с избор на служебни кабинети и с решения на тези служебни кабинети. Доста често злоупотребява с тези правомощия, като блокира политически процеси, същевременно не се намесва в други политически игри, които са важни. Той е и президент, и сериозен играч на политическата сцена, уязвяващ и атакуващ политически фигури", подчерта Киряков.

Доц. Буруджиева смята, че президентът е заинтересован от дестабилизация на правителството и от предсрочни избори. "За него е ключово важно това да се случи и не защото той ще ги предизвика, но по този начин за последно той ще тества чисто политическите си възможности", каза още политологът.

