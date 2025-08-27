Четиридневната работна седмица има плюсове, но е трудно изпълнима у нас

По-гъвкаво работно време планира да въведе Гърция - четиридневна работна седмица и работни дни до 13 часа, както и бързи назначения чрез мобилно приложение.

В предаването “България сутрин” Надя Василева, председател на Българската конфедерация по заетостта заяви, че това е една прекрасна възможност, която би могла да позволи на работещите, където това в възможно, да могат да имат повече свобода.

“Основното послание е, че четиридневната работна седмица не е само социална придобивка, а по-скоро стратегически инструмент за продуктивност, здраве и задържане на таланти, особено в сферата на изкуствения интелект", коментира Василева.

Тя е на мнение, че когато има повече хора, работата би могла да се организира с повече смени, които до покрият работния процес.

"Идеята е да гоним повече продуктивност и баланс между работа и личен живот. Всичко е въпрос на това дали имаме достатъчно хора на работния пазар. Това в България не е случаят - именно липсата на хора, неблагоприятната демографска структура, която имаме, нисък процент на дигитализация, също и недостатъчен внос на хора от трети страни, недостатъчен процес на привличане на по-възрастни хора в работния процес", уточни Василева пред Bulgaria ON AIR.

Председателят на Българската конфедерация по заетостта напомни идеята на Агенцията по заетостта за платформа, в която всеки, който търси работа или има идеи за запитвания, да има такава възможност за обратна връзка.

"Би било чудесно да имаме такъв вариант за възможност за обратна връзка на всички работещи по всякакъв вид работа. Важно е да знаем кои хора как предпочитат да работят и как биха могли да бъдат по-ефективни. Всяка промяна в начина на организация на работа, трябва да бъде изпитана преди това", смята Василева.

Експертът добави, че на всеки шест месеца се прави проучване за нагласата на работодатели да назначават, уволняват или задържат.

“До момента се видя, че имаме компании, които освобождават хора, компании, които назначават и такива, които задържат, които са преобладаващата част. Голям процент от работодателите предпочитат да задържат хората, но това идва и от момента, че не са сигурни дали могат да намерят необходимите кадри", разкри Василева.

Гледайте целия разговор във видеото.