РЗИ: Няма отклонения в качеството на питейната вода за Кюстендил и района

Не са установени отклонения в качеството на питейната вода за Кюстендил и района, съобщават от РЗИ по повод образуваното досъдебно производство за умишлено замърсяване на кладенци, използвани за питейна вода.

Районната прокуратура-Кюстендил образува досъдебно производство за замърсяване водата на две кюстендилски села с тежки метали - Скриняно и Николичевци, след подаден сигнал от неправителствена организация за установено нерегламентирано водохващане в Осоговската планина.

Служители на РЗИ са участвали в съвместна проверка с Басейнова дирекция, РИОСВ и представители на Изпълнителна агенция "Околна среда и водите". Извършени се и пробонабирания.

По време на тази проверка, както и при извършвания мониторинг от РЗИ, не са установени отклонения от качеството на водата. Все пак проблемът дали водата за двете села съдържа тежки метали остава.

Констатирано е, че в периода м. август 2025 г. до м. октомври 2025 г. е било изградено незаконно водоземно съоръжение на река Бистрица чрез преграждане на реката. Част от водите ѝ са били отвеждани посредством помпи по изграден водопровод към шахтов кладенец, в който водите на река Бистрица се смесвали с водите на река Лева. Наблюдаващият прокурор е дал подробни указания на разследващия орган - извършване на оглед на незаконното водоземно съоръжение на река Бистрица, вземане на проби от водата от конкретните съоръжения и назначаване на експертизи - химическа, биологична, хидротехническа, трасова.

Подалите сигнала твърдят, че превишението по показателя цинк във водата при водохващането при двете реки е стотици пъти над допустимото. Наблизо има закрити рудници за олово-цинкова руда. Няма място за притеснение, каза за БНР кметът на Общината инж.Огнян Атанасов:

"Документите, които са направени от РЗИ с взети и направени проби, показват, че във водата, която е в мрежата на град Кюстендил няма проблем, това е записано изрично".