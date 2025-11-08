ЦСКА победи с 1:0 Левски във "Вечното дерби", съдията спести червени картони

ЦСКА победи с 1:0 Левски във "Вечното дерби" на България.

Джеймс Ето'о отбеляза единствения гол в мача през втората част и донесе четвърта поредна победа на "червените" в шампионата.

Трябва да се отбележи, че съдията Радослав Гидженов сериозно подпря Левски.

В 52-ата минута Гидженов не даде нарисуван червен картон на Георги Костадинов–Мечката, който удари без топка Адриан Лапеня. Гидженов обаче не се спря дотук и 10 минути преди края изгони Пастор от състава на "армейците".

ЦСКА изигра страхотен мач, тотално надигра плахите левскари и заслужено си взе победата и трите точки.

Това бе 167-ият сблъсък между сини и червени за шампионат, като ЦСКА вече има 4 победи предимство – 61 срещу 57, при 48 равенства, в тях головата разлика е 229:214 за армейците.

С тази победа "армейците" се завърнаха на шестото място в класирането с 22 точки. Левски е лидер с 35 т., като води с 11 т. на Лудогорец, който обаче е с 2 мача по-малко.

