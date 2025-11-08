Кой е българинът, станал "баща" на фентанила в Мексико?

От пастор-медик до баща на фентанила в Мексико. За живота на българина Антон Кулкин, който e екстрадиран през август от Мексико в САЩ, за да бъде съден там, разказва БНТ.

През 90-те години, докато още живее в България, мечтае да лекува бедни. Житейски обрати отвеждат Кулкин в Доминикана, а след това и в Мексико, където е арестуван още през 2018 г. по подозрение за връзки с наркокартела Синалоа и производство на фентанил.

В началото на 90-те години Антон Кулкин попада в протестантската общност в България, разказва Павел Игнатов - негов духовен наставник по това време.

Израства бързо - отличава се с лидерски качества и необикновени умения.

„Той се доказа, че е един от най-добрите студенти по медицина по това време. Мечтата му тогава била да изгради серия от центрове за лечение на бедни и самотни хора.

Тази сграда, в която се намираме, беше голям социален център, в който ние изхранвахме до 500 души на ден, а той беше директор на социалните дейности. На 05.09.1993 г. той е въведен в пастирско служение в църквата“, разказва пастор Павел Игнатов.

Кулкин се жени и има три деца, но живее в лишения в къща под наем в покрайнините на Бистрица.

„Вътре нямаше легла. А трите му деца спяха буквално на дюшеци на земята“, спомня си Игнатов.

Малко след това животът на пастора-медик се обърнал на 180 градуса.

„Започна да купува земя с някакви хора в софийски села, от Плана и Железница до Бояна, където има ниви или ливади на селяни, които са близо до тези, които са парцелирани. И забелязах, че той прави такива измами, като узаконява тези парцели, те стават регулирани и ги препродава 5, 6, 7 пъти по-скъпо. И тогава започнаха неговите главоболия. Не беше същият, беше забогатял“, разказва Игнатов

След като забогатява, Кулкин заминава с децата си за Доминикана.

„ В Доминикана, за да се издържа като доктор, той е започнал нерегламентирани аборти, които е извършвал в дома си, докато местните власти го прибрали“, казва Игнатов.

Така следите на Кулкин се губят до 2018 г., когато е задържан в Мексико при операция на местните власти. В малък апартамент в квартал Сан Маркос антимафиотите откриват лаборатория за синтетични наркотици. Според властите в нея е можело да се произвеждат 73 тона годишно за 481 милиона долара.

Открити са и банкови сметки на Кулкин в Русия, Доминиканската република и САЩ.

„Не бях учуден, но бях съкрушен. Аз откривах в него необикновени възможности и таланти, а той стана злодей“, споделя Игнатов.

Агенти под прикритие в Нова Англия, Калифорния, Санто Доминго и Тихуана засичат мрежата за разпространение, като успяват да закупят хапчета в Калифорния. Българинът е разследван и за връзки с дистрибуторски мрежи, контролирани от Ел Чапо.

„Цялата история е в сребролюбието.Той искаше да стане богат. И това надделя“, казва Игнатов.

Сега Кулкин ще бъде съден в САЩ. От документите по делото става ясно, че той заедно с Карлос Падила, мексикански гражданин, представящ се с псевдонима Чарли, са планирали да разпространяват карфентанил, производно на фентанила.

„Той е допринесъл за разширяване на влиянието на тъмнината и на смъртта и това е жестоко падение. Прошката не отменя наказанието“, казва Игнатов.

В обвинителния акт се твърди, че от декември 2017 г. Кулкин и Падила планирали да разпространяват опиата в района на Масачузетс, Калифорния и Мексико. От документите става ясно, че българинът се представял още и като Давид Соломонов Ашкенази, Емил Иванов Асенов и Тони.