Съдът остави в ареста румънеца, обвинен за смъртта на шестима мигранти

Окръжният съд в Бургас наложи най-тежката мярка "задържане под стража" на 26-годишния румънски гражданин Стате Чиприян. Той е обвинен за причиняването на тежката катастрофа край езерото "Вая", при която загинаха шестима мигранти.

Прокурорът по делото Иван Кирков настоя за този постоянен арест, като се позова на данни, че обвиняемият е шофирал с изключително висока скорост, достигаща на места 150 км/ч.

"Три полицейски патрули са го следвали... Не се е подчинил на подаваните сигнали", заяви прокурор Кирков. Той уточни, че обвинението е приело, че причиняването на смъртта е умишлено. За това престъпление Чиприян може да получи наказание от 10 до 15 години затвор.

Според прокуратурата, обвиняемият е действал като "муле" и е трябвало да получи по 1250 евро на човек, за да откара мигрантите до София. Самите мигранти са платили по 5500 евро на посредник в Истанбул.

Пред съда защитата поиска по-лека мярка. Адвокатът изтъкна, че обвиняемият е неосъждан, а вкъщи го чакат съпругата му, която е с увреждане на ръката, и 2-годишната им дъщеря. Относно твърденията, че мигрантите са викали на шофьора да намали, защитата коментира, че той не ги е разбирал заради езикова бариера.

Малко преди фаталната катастрофа, той се е разминал на косъм с други два автомобила по бул. "Тодор Александров".

Самият обвиняем Стате Чиприян заяви в залата, че до инцидента се е стигнало заради полицейските шипове, които се е опитал да избегне.

Той твърди, че е приел работата от обява, без да знае, че ще превозва хора. По думите му, опитал се е да се откаже и да се върне в Румъния, но е получил директни заплахи по телефона срещу него и семейството му от поръчителя.