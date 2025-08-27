"Спаси София": Държавата да даде резиденция "Банкя" на Столичната община

За втори път искаме Резиденция "Банкя" от държавата, за да я направим общински балнеоложки и конгресен център. От десетилетия огромната сграда и прилежащият ѝ парк тънат в разруха, след като преминаха през поредица от неуспешни проекти и липса на визия. Резиденцията е включена в проекта "Ново архитектурно наследство на София" - поръчан и платен от Столичната община, и е идентифицирана като един от най-ценните образци на следвоенния модернизъм в България. Това написа политическа партия "Спаси София" в социалните мрежи.

"Въпреки това, тя беше включена в списъка "Желязков", с което държавата демонстрира желанието си да я продаде. Според нас е крайно време Столичната община да поеме управлението ѝ и да върне живот на това пространство с висока културна и архитектурна стойност. Затова внесохме повторно доклада, с който искаме резиденцията да бъде безвъзмездно прехвърлена от държавата на София и адаптирана в балнеоложки и конгресен център от висок клас", допълват те.

"София може да съчетае опазването на архитектурното наследство с конкретна полза за хората - профилактика, рехабилитация, култура и туризъм. Градът ни има нужда от нови обществени пространства, които го развиват и пазят историята му", пишат още от партията.

"Вместо в поредната държавна сграда, продадена, разрушена и превърната в частен затворен комплекс, "Банкя" може да се стане пример как водното богатство на София може да остане достъпно за софиянци, а уникалните примери на българската архитекртура от миналия век - привлекателни обществени пространства за отдих, бизнес и общуване", завършват от партията.