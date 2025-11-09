IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пламен Димитров: Има вариант за друг бюджет

Но само ако се спрат парите за някои сектори, които се обвързаха със средната заплата

09.11.2025 | 21:40 ч. 9
Снимка: БГНЕС

Има вариант за друг бюджет, но само ако се спрат парите за някои сектори, които се обвързаха със средната заплата. Това заяви пред Нова тв Пламен Димитров, КНСБ.

Заради 3%, дефицит управляващите много трудно сглобиха бюджета, каза още той.

Алтернатива аз не виждам при така поставен бюджет. Най-вероятно ще бъде приет в този вариант, смята той.

И допълни, че все пак има и положителни черти в Бюджет 2026 - увеличение на заплати и пенсии.

"Ролята на Тристранката е бутафорна, другаде се вземат решенията - при Бойко Борисов и Делян Пеевски", каза Пламен Димитров.

Пламен Димитров КНСБ бюджет
