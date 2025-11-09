Пламен Димитров: Има вариант за друг бюджет

Има вариант за друг бюджет, но само ако се спрат парите за някои сектори, които се обвързаха със средната заплата. Това заяви пред Нова тв Пламен Димитров, КНСБ.

Заради 3%, дефицит управляващите много трудно сглобиха бюджета, каза още той.

Алтернатива аз не виждам при така поставен бюджет. Най-вероятно ще бъде приет в този вариант, смята той.

И допълни, че все пак има и положителни черти в Бюджет 2026 - увеличение на заплати и пенсии.

"Ролята на Тристранката е бутафорна, другаде се вземат решенията - при Бойко Борисов и Делян Пеевски", каза Пламен Димитров.