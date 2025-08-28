IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Това са хората, които спасиха Марти, пострадал в катастрофата с АТВ в Слънчев бряг

28.08.2025 | 10:21 ч. Обновена: 28.08.2025 | 12:27 ч. 17
Бащата на Сияна дари мобилен ехограф на бургаската болница

Бащата на Сияна дари мобилен ехограф на болницата в Бургас. Това съобщи Николай Попов във фейсбук профила си. 

"Първото дарение, което направих от обезщетението за убитото ми дете е за реанимацията в УМБАЛ "Бургас". За сумата от 17520 лв. закупих мобилен ехограф, от който имат нужда лекарите там", пише той. 

По думите му фирмата доставчик е продала техниката с "огромна отстъпка и без никаква печалба". 

"Това са хората, които спасиха Марти, пострадал в катастрофата с АТВ в Слънчев бряг. Добрите медици имат нужда от добра апаратура. Още днес новата апаратура ще бъде предадена на болницата", написа още той. 

