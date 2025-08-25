Бащата на Сияна: Животът на едно дете в България се оценява на 300 000 лева

След продължила битка със застрахователите, семейството на Сияна получи обезщетение в размер на 300 000 лева за загубата на дъщеря си. Претенциите на останалите наследници не са били уважени, съобщи самият той във Facebook профила си.

Бащата на Сияна обяви, че ще дари парите изцяло за лечението на тежко болни деца у нас. „Това не са мои пари, нито на застрахователите. Това са парите на болните български деца. Това е моята кауза“, подчерта той.

По думите му всяко дарение ще бъде документирано публично чрез платежни нареждания. Първият случай, в който семейството ще помогне, е лечението на малкия Марти, който бе блъснат от АТВ, заедно със своята майка: „С тези средства сме решили да подпомогнем лечението и на Марти. С каквото е необходимо.“

Въпреки полученото обезщетение, родителите не смятат битката за приключила. Те настояват за преразглеждане на размера и за изплащане на сумите и на останалите наследници. Ако това не се случи, ще бъдат заведени нови дела.

„Жалко е, че нуждаещите са толкова много, а парите, колкото и да са те, никога няма да стигнат“, коментира бащата.

Той благодари на хората, които го подкрепят в най-трудните моменти, и изпрати кураж и на други семейства, борещи се за живота на децата си: „Прегръщам всички добри хора, които ме подкрепят от първия ден.“