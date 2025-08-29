IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
"Възраждане" посреща Урсула фон дер Лайен с протест

Не е добре дошла в България, написа Костадин Костадинов

29.08.2025 | 12:36 ч. Обновена: 29.08.2025 | 13:32 ч. 66
БГНЕС

БГНЕС

"В късния следобед на вчерашния ден стана ясно, че Урсула фон дер Лайнен щяла да идва на посещение в България в неделя. Местните колониални власти щели да я карат като панаиджийска мечка във военния завод в Сопот", написа лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов във Фейсбук.

Той добави, че председателят на ЕК не е добре дошла в България. “Това го знаят и местните “урсули”, които неслучайно са пазили в тайна до последния момент нейното идване, защото знаят какво ще последва. Уверен съм, че няма нужда от излишни призиви, но все пак ще се обърна към всички свободни, нормални и достойни българи - елате да посрещнем заедно Урсула в Сопот. Елате, за да и покажем, че не е добре дошла в нашата страна. Елате, за да разбере, че колониалните власти не представляват българския народ, а само себе си”, се казва още в съобщението на Костадинов.

По думите му Урсула е символ на деградацията на европейската цивилизация и няма място в България.

Протестът пред входа на ВМЗ “Сопот” е насрочен за неделя в 9 часа.

 

