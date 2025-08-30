Смокини, банани - кои плодове имат повече въглехидрати?

Когато чуем за въглехидратите, обикновено мислим за тях като за враг. Не, те са важна част от нашето меню, но е важно какъв източник на въглехидрати избираме. Сред полезните източници са плодовете. Въглехидратите в целите плодове ни помагат да поддържаме добро здраве. Разбира се, с консумацията на плодове също не бива да прекаляваме. За разлика от десертите, пицата, тестените изделия, плодовете ни осигуряват важни хранителни елементи.

Специалисти ни съветват да комбинираме плодовете със здравословни мазнини или протеини, за да забавим храносмилането и да намалим скоковете на кръвната захар. Бихме могли да ги комбинираме с кисело мляко, тахан, ядково масло, семена, ако ги добавим към смути.

Вижте кои плодове, освен черешите и смокините, са естествено богати на въглехидрати.

Фурми

Те са богати на въглехидрати, но и на полифеноли или полезни растителни съединения, и фибри. Освен това, фурмите съдържат мед, витамини от група В, калций, желязо и магнезий. Фурмите всъщност имат нисък гликемичен индекс, което означава, че не повишават рязко нивата на кръвната захар, сочат изследвания.

Банани

Сладките банани съдържат нишесте и са вкусен и полезен източник на въглехидрати за енергия. Консумирането на банан преди и след интензивни упражнения е ефективна стратегия за подпомагане на спортните постижения, установяват проучвания.

Бананите са и сред плодовете с най-високо съдържание на калий. Това е електролит, който играе роля в хидратацията и регулирането на течностите в тялото.

