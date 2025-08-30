IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кейти Пери и Трюдо се насладили на срещите си в Канада

Политикът бил учуден от интереса към отношенията им

30.08.2025 | 00:45 ч. Обновена: 30.08.2025 | 01:41 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Кейти Пери и Джъстин Трюдо наистина са се насладили на срещата си в Канада. 40-годишната певица и 53-годишният канадски политик определено са привлечени един от друг. Те бяха забелязани заедно на вечеря през юли, а после Джъстин присъства на концерт на Кейти.

"Джъстин и Кейти със сигурност са привлечени един от друг на няколко нива и си прекараха чудесно заедно в Канада. Те откриха как се съгласяват за много неща и наистина се насладиха на срещата си в Канада, колкото и кратко да беше времето им", коментира източник на "People".

Трюдо бил изненадан, че срещите им привлекли толкова много интерес.

Още за връзката и мнението на Трюдо - вижте в teenproblem.net

