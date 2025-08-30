Кейти Пери и Трюдо се насладили на срещите си в Канада

Кейти Пери и Джъстин Трюдо наистина са се насладили на срещата си в Канада. 40-годишната певица и 53-годишният канадски политик определено са привлечени един от друг. Те бяха забелязани заедно на вечеря през юли, а после Джъстин присъства на концерт на Кейти.

"Джъстин и Кейти със сигурност са привлечени един от друг на няколко нива и си прекараха чудесно заедно в Канада. Те откриха как се съгласяват за много неща и наистина се насладиха на срещата си в Канада, колкото и кратко да беше времето им", коментира източник на "People".

Трюдо бил изненадан, че срещите им привлекли толкова много интерес.

