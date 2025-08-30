Тръмп: Да направим федералната архитектура отново красива

От федерални сгради до метростанции, Вашингтон е известен със своя бруталистичен архитектурен стил, а сега президентът Доналд Тръмп придава свой собствен тласък на столицата на страната.

В четвъртък президентът подписа изпълнителна заповед, изискваща федералните сгради да възприемат класическата архитектура, за разлика от традиционния бруталистичен стил.

Поради опита на Тръмп в недвижимите имоти, през целия си втори мандат той си е позволил да се изказва по архитектурни решения, включително и бални зали, съобщават американските медии.

“Президентът Джордж Вашингтон и държавният секретар Томас Джеферсън съзнателно са моделирали най-важните сгради на Вашингтон по класическата архитектура на древна Атина и Рим. Те са се стремили да използват класическата архитектура, за да свържат живо съвременната република с корените на демокрацията в древността“, се казва в документа.

“В окръг Колумбия класическата архитектура ще бъде предпочитаната и стандартна архитектура за федералните обществени сгради, освен ако не съществуват изключителни фактори, налагащи друг вид архитектура“, се казва в информационен лист на Белия дом относно заповедта.

В информационния лист се добавя, че бруталистичната архитектура не е това, което бащите-основатели са замисляли да изглежда столицата на нацията.

Тръмп иска федералните сгради да бъдат построени по начин, който “издига и разкрасява обществените пространства“.

Наскоро президентът на САЩ се съсредоточи върху разкрасяването на Дистрикта, включително обществените паркове. Този ход идва, след като Тръмп обяви мерки срещу престъпността и бездомността в столицата на нацията. Тръмп заяви, че усилията са насочени към това градът да бъде “безопасен и красив“, включително премахване на лагерите за бездомни от парковете.

Строителството предстои и в Белия дом, където Тръмп нареди изграждането на бална зала с огромна площ. Строителството на балната зала е планирано да започне през септември, а датата на завършване е определена в началото на 2029 година.

“В продължение на 150 години президентите и много други искаха красива бална зала, но тя никога не беше построена, защото никой преди това нямаше познания или опит в правенето на подобни неща. Но аз искам, може би както никой друг, и тя ще бъде построена бързо и ще бъде прекрасно допълнение, много в съответствие с великолепния Белия дом”, написа Тръмп в Truth Social.

Новата бална зала ще може да побере 600 души, докато тази, която Белият дом използва в момента, може да побере само 200. Очаква се ремонтът да струва 200 милиона долара. Разходите ще бъдат покрити от Тръмп и някои частни дарители.

“Президентът Тръмп е строител по душа и има изключително око за детайлите. Президентът и Белият дом на Тръмп са напълно ангажирани да работят със съответните организации за запазване на специалната история на Белия дом, като същевременно изграждат красива бална зала, на която да се радват бъдещите администрации и поколения американци”, каза в изявление началникът на кабинета на Белия дом Сузи Уайлс.