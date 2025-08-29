Доволни ли са хората в ЕС от финансовото си състояние? Ние сме на дъното

Според Евростат, официалната статистическа служба на ЕС, финансовото състояние на домакинството е не само от съществено значение за поддържането на достоен стандарт на живот, но и играе решаваща роля за цялостната удовлетвореност от живота. Статистиката на ЕС за доходите и условията на живот (EU-SILC) отразява общата оценка на респондентите за техните обстоятелства към момента на проучването. При оценката на финансовото им удовлетворение се вземат предвид:

адекватност на доходите

ниво на спестявания

способност за изплащане на дългове и дължими суми

способност за посрещане на големи спешни разходи

ниво на активи за цялото домакинство

И така, до каква степен европейците са доволни от финансовото си състояние?

Кои държави отчитат най-високи и най-ниски нива на финансово удовлетворение? Има ли корелация между годишните нетни доходи – както в номинално изражение, така и в стандартите на покупателна способност – и удовлетвореността от финансовото състояние?

През 2022 г. средно хората в ЕС са оценили финансовото си състояние на 6,6 по скала от 0 до 10 според Евростат. На скалата 0 означава „изобщо не съм доволен“, докато 10 се отнася до „напълно доволен“.

Сред 36 европейски държави – включително държави-членки на ЕС, страни кандидатки, Обединеното кралство и страни от ЕАСТ – домакинствата в Нидерландия и Финландия отчитат най-високи нива на финансово удовлетворение, като и двете са със средна стойност 7,6.

Швейцария (7,5), Норвегия и Швеция (и двете 7,4) ги следват плътно.

Други пет държави също са постигнали резултат над 7 точки: Австрия (7,3), Исландия (7,2) и Белгия, Дания и Обединеното кралство (7,1).

Румъния (7), Германия, Ирландия, Малта и Люксембург (всички по 6,8), както и Чехия, Италия и Словения (всички по 6,7), също са класирани над средното за ЕС по финансово удовлетворение.

България отчита най-ниското ниво на финансово удовлетворение – 4,6. Следващите в класацията са пет страни кандидатки за ЕС: Турция (4.7), Албания (4.8), Черна гора (4.9), Северна Македония (5.1) и Сърбия (5.2). Гърция (5.3) е близо до тази група.

Сред петте най-големи икономики в Европа, Испания отчита най-ниската финансова удовлетвореност от 6.3, следвана отблизо от Франция с 6.4 - и двете са под средното за ЕС от 6.6. Италия и Германия се класират малко над средното за ЕС, докато Обединеното кралство показва най-висока удовлетвореност сред групата.

За Обединеното кралство, Германия, Исландия и Албания данните се отнасят за 2018 г., а не за 2022 г.

Географски тенденции във финансовата удовлетвореност

Тези резултати показват ясни регионални модели във финансовата удовлетвореност:

Северноевропейските страни, особено скандинавските държави, отчитат най-високи нива на удовлетвореност.

Западноевропейските страни като цяло се представят добре, като се класират между 6,8 и 7,6 – доста над средното за ЕС от 6,6.

Резултатите са смесени в Южна и Източна Европа, докато страните кандидатки за ЕС на Балканите отчитат най-ниските резултати.

Две страни се открояват като аутсайдери: Румъния (7), която се класира неочаквано високо, и Германия (6,8), която показва относително ниска удовлетвореност въпреки силната си икономика.

Финансово удовлетворение и нетни доходи: Има ли връзка?

Разбира се, оценките за финансово удовлетворение се основават на проучвания и отразяват възприятията на хората. Има обширна литература, изследваща факторите, които обясняват удовлетвореността от финансовото положение на човек: благополучие, цялостен живот или щастие. Няколко проучвания изследват ролята на доходите и богатството, разходите за живот и жилище, социалната закрила, заетостта и сигурността на работното място, както и инфлацията и икономическата стабилност при обяснението на оценките за удовлетвореност.

Euronews Business изследва корелацията между финансовото удовлетворение и годишните нетни доходи, както в номинално изражение, така и в стандарти за покупателна способност (СПС). Като цяло това означава, че финансовото удовлетворение е по-високо там, където нетните доходи са по-високи.

Около половината от разликите (51%) във финансовото удовлетворение в европейските страни могат да се обяснят с нетните доходи в евро. Това предполага, че доходът обяснява много, но не всичко.

Например, не е изненадващо, че Турция и България, които са на дъното по удовлетвореност, също са регистрирали най-ниските нетни доходи през 2022 г.

Румъния (9 084 евро срещу 7), Люксембург (46 885 евро срещу 6,8) и Германия (35 597 евро срещу 6,8) се очертават като значителни отклонения, които не следват общата тенденция.

Около 55% от разликите във финансовото удовлетворение между тези страни могат да се обяснят с доход, коригиран по PPS, който е малко по-висок от номиналните доходи.

Освен Румъния и Люксембург, Гърция (19 250 PPS срещу 5,3) и Ирландия (29 700 PPS срещу 6,8) също се очертават като отклонения. Докато домакинствата в Румъния отчитат по-висока удовлетвореност въпреки по-нискатасъбития в СПС, обратното е вярно за останалите три страни.