Защо доставките на бензин у нас се сринаха със 70%?

През юни доставките на бензин на вътрешния пазар рязко намаляват, но причината не е в недостиг на производство, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ). Според тях в първия летен месец са произведени 134 хил. тона бензин и 267 хил. тона дизел, което е увеличение от около 35% спрямо май и при двата вида горива.

На годишна база производството на бензини намалява с 6,7%, а на дизеловото гориво - с почти 11%.

През юни доставките на бензини на българския пазар се свиват с почти 70% на месечна база до едва 23 хил. тона. На годишна база спадът е от 60 на сто. Вероятно това е свързано с нови правила, които задължават производителите да включват биодобавка, които влязоха в сила от 1 юни. Според Българската петролна и газова асоциация в България има недостиг на този компонент.

При дизела не се наблюдават същите проблеми - доставките на пазара достигат 238 хил. тона. Спрямо май има понижение, но от 7,4%, а спрямо миналата година - от 16,7 на сто.

Рафинерията в Бургас извърши планов ремонт през пролетта и за доставките на пазара бяха използвани част от резервите, което вероятно се отразява и на динамиката на доставките сега.

