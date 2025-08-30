IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Повдигнаха още едно обвинение на Никола Николов - Паскал

Очаква се прокуратурата да поиска днес постоянен арест

30.08.2025 | 09:15 ч. Обновена: 30.08.2025 | 13:23 ч.
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Очаква се прокуратурата да поиска днес постоянен арест за Никола Николов-Паскал, който беше екстрадиран у нас от Сърбия в сряда.

На Николов са повдигнати общо пет обвинения, предаде БНТ.

Освен за участие в организирана престъпна група, както и за контрабандата на три тира цигари, Паскал има и обвинение за държане на акцизна стока.

Николов е дал кратки обяснения пред разследващите и е представил голямо количество документи за лечението си в Белград, което по думите му започнало миналото лято. Според адвоката му сам е поискал да бъде екстрадиран у нас.

По делото за участие в организирана престъпна група за контрабанда и пране на пари са обвиняеми и бившата шефка на Агенция "Митници" Петя Банкова, бившия главен секретар на МВР Живко Коцев и баща и син Марин и Стефан Димитрови, сочени за приближени на Паскал.

Лидерът на ПП Асен Василев пък заяви, че не познава Никола Николов.

