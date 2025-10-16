IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Обстановката в Царево е спокойна след интензивните валежи снощи

Няма данни за бедстващи или пострадали хора

16.10.2025 | 13:08 ч.
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Обстановката в община Царево и региона постепенно се нормализира след интензивните валежи през изминалата нощ, съобщават от Общината на официалната си Facebook страница.

Няма данни за бедстващи или пострадали хора. Всички реки и дерета остават проводими, уточняват от местната администрация.

Дежурни екипи на МВР и Общината бяха на терен през цялата нощ. Общинският щаб проведе заседание и следи развитието на ситуацията, информират още от Община Царево.

Остава в сила предупреждението за потенциално опасно време. От администрацията призовават гражданите да бъдат внимателни и при необходимост да потърсят съдействие от дежурните екипи на телефон 112 или в общината. 

В сряда вечер областният управител на Бургас активира системата за ранно предупреждение BG-Alert за общините по Южното Черноморие, Свети Влас и ваканционно селище Елените. Причината бе очакваните сериозни валежи.

Царево лошо време BG-Alert
