Изходът "предсрочни избори сега и веднага" е най-малко вероятно

Народното събрание не работи вече втори ден, а правителството е на пауза и министрите не заседават. ГЕРБ изпрати министри и депутати по родните им места.

Социологът Елена Дариева е на мнение, че рокадата на председателя на парламента доц. Наталия Киселова е много вероятна.

"Може да се стигне и до по-сериозно преформатиране. Изходът "предсрочни избори сега и веднага" ми се струва най-малко вероятен преди влизането на България в Еврозоната", анализира тя в предаването "България сутрин".

Според политолога Георги Киряков лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов не е реагирал коректно.

"Наталия Киселова е от хората, които не могат толкова лесно да бъдат контролирани и могат да лавират във всякаква посока, няма да се подчиняват на всякаква политика, която би била налагана от Бойко Борисов или от някой от другите играчи", коментира Киряков пред Bulgaria ON AIR.

Политологът посочи, че лидерът на ГЕРБ е признал, че има феодализация на министерства и че всичко е на парче във всяко едно министерство.

"Това е недопустимо за парламентарна демокрация", подчерта Киряков.

"Покрай петия вот на недоверие Бойко Борисов, заяви че има петима премиери. Тогава той не пропусна да каже, че ако той е министър-председател, властта е щяла да се управлява много по-еднолично. Тази линия се препотвърди. Той искаше да заяви, че от него зависи всичко", каза Дариева.

На въпрос готов ли е Борисов да сложи край на този парламент, Киряков отговори, че лидерът на ГЕРБ не е готов, но е готов да изнудва коалиционните си партньори и лидера на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски, блокирайки работата на парламента.

"Казусът "Пазарджик" се преекспонира. На национално ниво електоралната картина не е такава. Ясно се видяха амбициите на ДПС за нова електорална тежест и заемане на друга електорална позиция", смята Дариева.

Според социолога хората не желаят нови предсрочни парламентарни избори.

"Нови предсрочни избори не са желан вариант нито в партньорите в управлението, нито от голяма част от опозиционните партии. От страна на управляващите предизвикването на предсрочни избори би развързало хипотезата на електоралното поле да се появи нов играч", заяви Дариева.

И двамата гости смятат, че ако има избори две в едно - президентски и предсрочни парламентарни, ще са в полза на президента Румен Радев.