В кадър: Откриха точно копие на самолета на капитан Димитър Списаревски

Точно копие на самолет "Месершмит" –109G2, на който е летял капитан Димитър Списаревски, откриха в парковото пространство на Националния исторически музей (НИМ).
Копието на самолета е изработено от Асоциацията за история и бъдеще на българската авиация (АИББА) в партньорство с музея, както и с подкрепата на Випуск 1995 г. на Висшето военновъздушно училище "Георги Бенковски" – Долна Митрополия.
Десетки родолюбиви българи, обединили усилията си в името на паметта, също са допринесли за реализирането, посочиха авторите на идеята.
На откриването присъстваха доц. д-р Бони Петрунова, директор на НИМ; Орлин Георгиев, авиоинженер и председател на Асоциацията за история и бъдеще на българската авиация; Димитър Иванов Списаревски, племенник на пилота и носещ неговото име.
Събитието е посветено на безсмъртния подвиг на българския летец, който на 20 декември 1943 г. защити небето над София, извършвайки таран срещу вражески бомбардировач — акт на саможертва, който завинаги го превръща в символ на чест, дълг и безусловна любов към Родината, посочиха авторите на идеята.
"Този самолет не е само за моя чичо, а за всички летци, защитавали и защитаващи небето над България. Те го заслужават", каза родственикът на капитан Списаревски, цитиран от БТА.
На днешния ден – 16 октомври, се отбелязва Празникът на авиацията и Военновъздушните сили.
На днешния ден – 16 октомври, се отбелязва Празникът на авиацията и Военновъздушните сили.

Още кадри от празника в НИМ вижте в галерията на фотографа Димитър Кьосемарлиев