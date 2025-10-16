IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 59

В кадър: Откриха точно копие на самолета на капитан Димитър Списаревски

Церемонията бе в Националния исторически музей

16.10.2025 | 13:16 ч. 2

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

1 / 14

Точно копие на самолет "Месершмит" –109G2, на който е летял капитан Димитър Списаревски, откриха в парковото пространство на Националния исторически музей (НИМ). 

Копието на самолета е изработено от Асоциацията за история и бъдеще на българската авиация (АИББА) в партньорство с музея, както и с подкрепата на Випуск 1995 г. на Висшето военновъздушно училище "Георги Бенковски" – Долна Митрополия. 

Десетки родолюбиви българи, обединили усилията си в името на паметта, също са допринесли за реализирането, посочиха авторите на идеята. 

На откриването присъстваха доц. д-р Бони Петрунова, директор на НИМ; Орлин Георгиев, авиоинженер и председател на Асоциацията за история и бъдеще на българската авиация; Димитър Иванов Списаревски, племенник на пилота и носещ неговото име. 

Събитието е посветено на безсмъртния подвиг на българския летец, който на 20 декември 1943 г. защити небето над София, извършвайки таран срещу вражески бомбардировач — акт на саможертва, който завинаги го превръща в символ на чест, дълг и безусловна любов към Родината, посочиха авторите на идеята.

"Този самолет не е само за моя чичо, а за всички летци, защитавали и защитаващи небето над България. Те го заслужават", каза родственикът на капитан Списаревски, цитиран от БТА.

На днешния ден – 16 октомври, се отбелязва Празникът на авиацията и Военновъздушните сили. 

Още кадри от празника в НИМ вижте в галерията на фотографа Димитър Кьосемарлиев

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

капитан Димитър Списаревски самолет НИМ Месершмит
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem