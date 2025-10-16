IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Момче е с опасност за живота от токов удар, качило се на електрически стълб

Инцидентът е станал през голямото междучасие

16.10.2025 | 12:53 ч. 11
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Дете е с опасност за живота от токов удар, след като се е качило на електрически стълб, съобщиха от полицията в Софийска област. 

Около 10:40 часа вчера в РУ-Етрополе е получен сигнал, че дете от училището в село Лопян е ударено от ток от електрически стълб. На място веднага са били изпратени полицейски служители и екип на Спешна помощ.

Пострадалото момче е настанено за лечение в столична болница с 26% изгаряне, в термичен шок, с опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство. Действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата.

По първоначални данни е изяснено, че през голямото междучасие група деца са се отправили по черен път в посока гробищния парк на селото. Две от тях са се покатерили на електрически стълб, като едно от тях е получило токов удар. 

Виковете за помощ на децата са били чути от работници в двора на училището, които са успели да ги свалят, а медицинският специалист на училището е оказал първа помощ до идването на спешните медици, предаде БТА.

дете токов удар опасност за живота електрически стълб
