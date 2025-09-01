IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Челен удар между кола и камион взе жертва на пътя Е-79

Семейство пострада тежко

01.09.2025 | 08:24 ч. Обновена: 01.09.2025 | 09:34 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Четиричленно семейство пострада при тежка катастрофа на международния път Е-79 край монтанското село Смоляновци. Инцидентът е станал вчера около 20:00 часа, когато кола и камион са се ударили челно в завой и на мокра настилка.

Пострадали са всичките четирима, пътували в леката кола. Според предварителната информация, те са семейство - мъж, жена и синовете им – на 15 г. и на 21 г., съобщава bTV.

Транспортирани са към болницата в Монтана с различни травми. По данни на МВР, след полунощ един от пострадалите е загинал, но не се уточнява кой.

Шофьорът на камиона е румънски гражданин, той е без наранявания. До преместването на превозните средства и разчистването на платното, пътят остана затворен и в двете посоки, като опашките от камиони бяха километрични.

