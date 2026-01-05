Експерти: Политическият пазар се е отворил, ситуацията е динамична

Старт на политическия сезон. ООН препоръча омбудсманът и заместникът му да бъдат извадени от т. нар. "домова книга".

"Тази петгодишна криза поддържа политиците в готовност за предсрочни избори", коментира политологът Цветанка Андреева в предаването "Денят ON AIR".

Социологът Добромир Живков потвърди, че се намираме в политическа криза.

Ролята на президента Румен Радев

Според Андреева Радев би могъл да катализира определени процеси, но не и да спечели мнозинство.

"Радев е разпознаваем като евроскептик, като човек на руските интереси, като човек, който споделя възгледите на Путин по отношение на вътрешната политика. Радев няма политическата биография на Орбан, не би могъл да има неговата тежест. Много от фигурите на БСП са хора на Радев", заяви Андреева.

По думите на Живков потенциален политически проект на Радев може да мобилизира много сериозен протестен вот.

"Мисля, че ще имаме размествания, дори и да не влезе президентът с негова партия. Обществото се е активизирало политически. Има очаквания за поява на нови проекти. Те могат допълнително да фрагментират политическата картина. Политическият пазар се е отворил. Ще бъдем свидетели на доста интересна и динамична ситуация", прогнозира Живков пред Bulgaria ON AIR.

Необходимост от обновление на политическите елити

Андреева подчерта, че народът трябва да разбере, че от политиците трябва да се изисква, а не да се преучредяват нови проекти.

"По-добре е да говорим за обновления на партийни елити", смята тя.

Живков е на мнение, че политическите елити почти не показват обновление.

Според Андреева лошата прогноза е, че ще се върнем към спирала от предсрочни избори и несъставяне на правителства, ако качеството на политиците не се подобри.

"Знаем проблемите на българския изборен процес. Политическата класа няма да може да се издигне на ниво да имаме честни избори, прозрачни избори, избори без огромен брой грешки", подчерта Живков.