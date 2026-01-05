Пенсията на Джо Байдън е най-високата в историята на САЩ, давана на президент

46-ят президент на САЩ Джо Байдън получава рекордна годишна пенсия, финансирана от данъкоплатците, в размер на приблизително 417 хиляди долара. Тази сума надвишава президентската му заплата и произтича от дългата му кариера в Сената и последвалия пост вицепрезидент в администрацията на Барак Обама години преди самият той са стане главнокомандващ на САЩ.

Байдън се възползва от множество държавни пенсионни системи, включително Закона за бившите президенти и Пенсионната система на държавните служители, съобщават американските медии.

Анализ показва, че 83-годишният Байдън ще получи сумата през първата си година извън Белия дом от два пенсионни фонда.

“Доста необичайно е, исторически необичайно, да имаш толкова голяма пенсия”, каза пред New York Post, вицепрезидентът на Националната фондация на съюза на данъкоплатците Демиан Брейди

На въпроса как пенсията на Байдън се сравнява с пенсионирането на предишни президенти, защитникът на данъкоплатците отговори: “Бих казал, че е най-голямата.“

Според New York Post, очакваното годишно изплащане е приблизително двойно на това, което Барак Обама е получавал при пенсиониране, и с около 17 хиляди долара повече от президентската заплата на Байдън от 400 хиляди долара. Брейди добави, че “уникалната“ кариера на Байдън му позволява да тегли средства от множество пенсионни планове, финансирани от данъкоплатците.

Байдън, който някога се наричаше "един от най-бедните членове“ на Конгреса, може да получава обезщетенията, като тегли обезщетения както от Закона за бившите президенти от 1958 г., така и от Пенсионната система на държавните служители.

Пенсионните плащания по CSRS се изчисляват по формула, базирана на 44-те години на Байдън в Сената и като вицепрезидент, както и на трите му години с най-високи доходи.

Избран в Сената през 1972 г., Байдън встъпи в длъжност преди пенсионните обезщетения да бъдат намалени за по-новите членове и освен пенсията си за Сенат и вицепрезидент, получава и около 250 600 долара годишно съгласно Закона за бившите президенти, който обвързва президентските пенсии със заплатата на секретар на кабинета.

Приет през 1958 г. на фона на опасения относно финансите на Хари Труман след президентството, законът предвижда и финансирани от данъкоплатците привилегии, като персонал, оборудване и офис пространство. За фискалната 2026 година Администрацията за общи услуги е предвидила в бюджета над 1,5 милиона долара за Байдън, включително 727 хиляди долара за офис пространство, най-високото разпределение за всеки бивш президент.

"Байдън печели повече в пенсия, отколкото настоящият президент. Това е много уникална ситуация, но въпреки че е уникална, тя е узряла за реформи в бъдеще", добави Брейди.