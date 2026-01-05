Зоуи Салдана стана втората най-касова актриса за всички времена

Зоуи Салдана отбеляза огромен личен рекорд в кариерата си. Актрисата, която отново усеща вкуса на успеха, заради "Аватар: Огън и пепел" ("Avatar: Fire and Ash"), вече изпревари Самюъл Л. Джаксън и се нареди като втория най-касов актьор в историята на световния боксофис.

Водещите роли на Зоуи Салдана - включително участието ѝ в гигантски франчайзи за милиарди като "Аватар" ("Avatar", 2009 г.) и Marvel Cinematic Universe - я поставят на второ място по боксофис успех, като пред нея остава единствено Скарлет Йохансон. Филмите на Салдана са натрупали общо 14,998,849,825 долара в световен мащаб, според The Numbers, докато филмите на Йохансон са на стойност 15,401,507,141 долара. Продукциите със Самюъл Л. Джаксън са на обща стойност 14,613,700,731 долара.

Тези числа не показват колко печели всеки актьор лично. Според Forbes тримата най-високоплатени актьори през 2024 г. са Дуейн Джонсън, Райън Рейнолдс и Кевин Харт. Скарлет Йохансон също е в този списък - на 19-о място.

Сред най-касовите филми на Зоуи Салдана, в които тя е с водеща роля или водеща роля в ансамбъл, са "Аватар", "Отмъстителите: Краят" ("Avengers: Endgame"), "Аватар: Природата на водата" ("Avatar: The Way of Water"), "Отмъстителите: Война без край" ("Avengers: Infinity War"), филмите "Пазителите на Галактиката" ("Guardians of the Galaxy"), "Карибски пирати: Проклятието на Черната перла" ("Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl") и рестартираният франчайз "Стар Трек" ("Star Trek").

Третата част от епичната научнофантастична поредица на Джеймс Камерън стартира с 88 млн. долара в северноамериканските кина през дебютния си уикенд, според оценките на Comscore, публикувани на 21 декември.

И да - 88 милиона обикновено биха звучали като по-бавен старт за филм с мащаба на "Огън и пепел", но при "Аватар" логиката е друга: това е маратон, не спринт. Поредицата е известна със сериозна издръжливост в кината седмици наред, а към неделя, 28 декември, вече е натрупала 760 млн. долара международни приходи, според Variety и USA Today.

Оригиналният "Аватар", от 2009 г., продължава да е най-касовият филм на всички времена в световен мащаб и завърши разпространението си с близо 785 млн. долара приходи от билети в Северна Америка и 2,9 млрд. долара в световния боксофис. "Аватар: Природата на водата" донесе 688 млн. долара в Северна Америка и 2,3 млрд. долара в световен мащаб.